POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgänger passt nicht auf

Schwere Verletzungen erlitt ein 18-Jähriger am Sonntag in Faurndau.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Der 18-Jährige war Beifahrer in einem Fahrzeug. Das fuhr auf der B297 in Richtung Faurndau. An der Kreuzung Stuttgarter Straße / Uhlandstraße musste das Auto an der Ampel halten. Der 18-Jährige stieg aus und lief hinter den Kastenwagen und wollte die Straße von rechts nach links überqueren. Dabei achtete er nicht auf den entgegenkommenden Verkehr in Richtung Göppingen. Eine 22-Jährige konnte nicht mehr bremsen und erfasste den plötzlich hinter dem Kastenwagen hervortretenden 18-Jährigen. Der 18-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe des Suzuki geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Suzuki schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

