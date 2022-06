Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Laster in Flammen

Brandstiftung vermutet die Polizei an zwei Fahrzeugen am Freitag in Steinheim.

Gegen 2.20 Uhr stand in der Riedstraße ein Lastwagen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Keine halbe Stunde später wurde ein Brand in der Schwabstraße gemeldet. Hier hatte jemand versucht, ein Auto in Brand zu setzen. Darauf deuten die Spuren hin. Zum Glück misslang die Tat. Die Polizei vermutet in beiden Fällen Brandstiftung und ermittelt nun, wer dafür verantwortlich sein könnte. Dazu hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen. Wer Hinweise geben kann wird gebrten, sich unter der Telefon-Nr. 07321/3220 bei der Polizei zu melden.

