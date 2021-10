Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 18-Jähriger von fünf Jugendlichen angegriffen und beraubt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitagabend (01.10.) gegen 22:25 Uhr wurde ein 18-Jähriger aus Bensberg von bislang unbekannten Tätern auf der Hauptstraße in Bergisch Gladbach angegriffen und beraubt.

Auf dem Weg zu einer nahegelegenen Gaststätte wurde der 18-jährige Jugendliche von einer Gruppe von fünf Jugendlichen angesprochen.

In einem Durchgang von der Hauptstraße zum Buchmühlenparkplatz wurde der 18-Jährige plötzlich von den fünf Tätern zu Boden gedrückt. Der 18-Jährige wehrte sich gegen seine Angreifer und konnte so den Diebstahl seines Handys und seines Portemonnaies verhindern. Aus seiner Umhängetasche erbeuteten die Täter lediglich 2-3 Euro und entfernten sich anschließend in Richtung Innenstadt.

Laut Angaben des Geschädigten waren die Jugendlichen ungefähr im Alter von 15-17 Jahren und dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug zur Tatzeit einen Anglerhut.

Die Polizeibeamten konnten durch Ermittlungen einen der tatverdächtigen Jugendlichen im weiteren Verlauf ermitteln. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus Bensberg. Die Ermittlungen zu seinen Mittätern laufen noch.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell