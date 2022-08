POL-HB: Nr.: 0520 --Spielothek ausgeraubt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: August 2022 Am nächsten Donnerstag ist Schulanfang und samstags finden die Einschulungen der Bremer Abc-Schützen statt. Weitere Schülerinnen und Schüler wechseln die Schulen und benutzen täglich außer ihren Fahrrädern auch den öffentlichen Nahverkehr. In diesem Zusammenhang werden an 60 Orten in Bremen 66 Schulwegbanner ...

mehr