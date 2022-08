POL-HB: Nr.: 0522--66 Schulwegbanner werden angebracht - Einladung an die Medien

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0522--66 Schulwegbanner werden angebracht

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: August 2022

Am nächsten Donnerstag ist Schulanfang und samstags finden die Einschulungen der Bremer Abc-Schützen statt. Weitere Schülerinnen und Schüler wechseln die Schulen und benutzen täglich außer ihren Fahrrädern auch den öffentlichen Nahverkehr. In diesem Zusammenhang werden an 60 Orten in Bremen 66 Schulwegbanner deutlich sichtbar im öffentlichen Verkehrsraum angebracht.

Die Banner tragen die Aufschriften "Vorsicht! Schulbeginn! Rücksicht" und "Achtung Schulbeginn" mit einem zusätzlichen Piktogramm. Die Auftaktveranstaltungen finden am kommenden Montag, 22. August, gegen 10 Uhr in der Farger Straße 45 mit Polizeipräsident Dirk Fasse und am Dienstag, 23. August, um 10 Uhr in der Contrescarpe 26 mit Staatsrat Olaf Bull statt. Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Mit der Anbringung der Schulwegbanner sollen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer auf den Schulbeginn hingewiesen und dazu aufgefordert werden, sich insbesondere im Nahbereich der Schulen rücksichtsvoll und verkehrsgerecht zu verhalten. In den nächsten Wochen sind präventive Kontrollen der Polizei Bremen in Form von Geschwindigkeitsmessungen und Überprüfungen der Rückhaltesysteme geplant.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich direkt beim Präventionszentrum der Polizei Bremen per E-Mail praeventionszentrum@polizei.bremen.de anmelden. Weitere Hinweise und Publikationen zu diesen Themen sind ebenfalls im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, erhältlich.

