Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrerin durch zwei Männer sexuell belästigt +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Eine 46 Jahre alte Radfahrerin wurde am vorletzten Samstag, 02.10.2021, Opfer einer sexuellen Belästigung. Gegen 08.15 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Fahrrad den Eickenrodtweg in Richtung Welfenallee, als sie vor sich zwei Männer sah, die zu Fuß unterwegs waren. Als sie vorbeifahren wollte und klingelte, drehten sich die Männer zu ihr und versperrten ihr den Weg, so dass sie vom Fahrrad absteigen musste. Einer der Männer, ca. 30 Jahre alt, drückte die Frau gegen einen Zaun und begrabschte sie. Kurz darauf ließ er von ihr ab, die Frau setzte sich auf ihr Fahrrad und fuhr weiter. Eine detaillierte Beschreibung der beiden Männer liegt nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am Morgen des 02.10.2021 im Bereich Fuhrberger Straße, Eickenrodtweg oder Welfenallee zwei Männer aufgefallen sind, die zu Fuß unterwegs waren. Hinweise nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

