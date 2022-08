Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0518 --Passant findet Leiche in der Weser--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Strandweg Zeit: 16.08.2022, 15:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag fand ein Passant in der Neustadt eine Leiche in der Weser. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Identität festgestellt.

Gegen 15:30 Uhr entdeckte der Mann die Leiche in der Weser auf der Höhe eines Bootsclubs im Strandweg und alarmierte die Polizei. Es handelt sich um den 32-jährigen Mann, der am 13.08.2022 von der Bürgermeister-Smidt-Brücke gesprungen und nach dem erfolglos gesucht worden war (siehe Pressemeldung 0507). Die Angehörigen wurden benachrichtigt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen.

