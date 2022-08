Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0516 --Hochwertige Uhr geraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt/ Altstadt, Auf der Brake/ Schlachte Zeit: 14./15.08.2022, 16:45 Uhr/ 21:40 Uhr

Ein unbekannter Täter zog am Montagabend einem 50-Jährigen eine hochwertige Uhr vom Handgelenk und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Am Sonntagnachmittag stellten Einsatzkräfte drei Jugendliche in der Bahnhofsvorstadt, nachdem einer von ihnen einem 19-Jährigen eine Goldkette entrissen hatte.

Am Montag saß der 50-Jährige gegen 21:40 Uhr im Außenbereich eines Restaurants in der Straße Schlachte, als sich der unbekannte Mann näherte und ihm unvermittelt die Armbanduhr entriss. Anschließend flüchtete er in Richtung Martinistraße.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 175 cm groß, hatte schwarze Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem weißen T-Shirt und weißen Turnschuhen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 361 3888 entgegen. Bei der Beute handelt es sich um eine Uhr der Marke Patek Philippe, Modell: Aquanaut Travel Time. Die Polizei warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Uhr. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.

Am Sonntag beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei gegen 16:45 Uhr wie ein 17-jähriger Jugendlicher einem 19-Jährigen eine Goldkette vom Hals riss und anschließend mit zwei weiteren Jugendlichen in Richtung der Straße An der Weide flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten alle drei in einem Kiosk. Die Goldkette stellten sie ebenfalls sicher. Alle drei wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde für den 17-Jährigen ein Haftbefehl erlassen und er wurde in die Untersuchungshaft überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

