POL-HB: Nr.: 0515 --Weltkriegsbombe in Seehausen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 13.08.2022, 12:40 Uhr Am Samstagmittag randalierte ein stark alkoholisierter Mann in einer Kneipe in der Bahnhofsvorstadt. Der 25-Jährige schmiss mit Gläsern und Barhockern um sich und griff Gäste, die Wirtin und Einsatzkräfte der Polizei an. Der Mann soll bereits beim Betreten des Lokals im Herdentorsteinweg stark alkoholisiert und ...

