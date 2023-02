Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch: Einstieg durch Kellerfenster; Oeningen: Drogentest positiv; Bad Fallingbostel: Überholende übersehen - zwei Schwerverletzte

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.02.2023 Nr. 1

31.01 / Einbruch: Einstieg durch Kellerfenster

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Sonntag, 22.01.23 und Dienstag, 31.01.23 schlugen Unbekannte ein Kellerfenster eines Hauses an der Overbeckstraße ein, durchsuchten es, öffneten verschlossene Zwischentüren gewaltsam und entwendeten Münzen, Briefmarken und Schmuck. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

31.01 / Drogentest positiv

Oeningen: Polizeibeamte überprüften am Dienstagmittag einen 19jährigen Autofahrer in Oeningen. Der Heranwachsende führte einen Drogentest durch, der positiv auf Meth- und Amphetamine reagierte. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Verfahren ein.

31.01 / Überholende übersehen - zwei Schwerverletzte

Bad Fallingbostel: Auf der Kroger Landstraße (K 164) kam es am Dienstag, gegen 13.36 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte schwer verletzt wurden. Eine 33jährige Autofahrerin aus Hemsbünde bemerkte nicht, dass sie überholt wurde und scherte nach links aus. Die 47jährige Überholende aus Walsrode wich aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie und ihre 41jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

