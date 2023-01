Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 03.01.2023:

Peine (ots)

Grillhütte in Bierbergen aufgebrochen

In der Ortschaft Bierbergen ist die Grillhütte des örtlichen Sportvereins in der Friedhofsstraße aufgebrochen worden. In der Zeit vom 01.01. gegen 18:00 Uhr bis zum Abend des Folgetages ist sowohl eine Holztür als auch eine dahinterliegende Glastür zu einem Vorratsraum wahrscheinlich aufgetreten worden. Offensichtlich ist kein Diebesgut erlangt worden. Es entstand aber Sachschaden von rund 500 Euro.

