Peine (ots) - Fahrradteile an Bushaltestelle gestohlen Im Zeitraum vom 27.12.2022-01.01.2023 hatte ein 17-jähriger aus Wolfenbüttel sein Mountainbike an einer Bushaltestelle in der Straße Hinter der Bahn in Wolfenbüttel angeschlossen. Als der junge Mann an Neujahr zu seinem Rad zurückkehrte, musste er ...

mehr