POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 02.01.2023:

Peine (ots)

Haustür eines Mehrfamilienhauses beschädigt

Eine unbekannte Person beschädigte wahrscheinlich durch Fußtritte die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Peiner Schwittmerstraße. Der Schaden ist am Morgen des 01.01. festgestellt worden und muss in den frühen Morgenstunden verursacht worden sein.

VW in Vechelde mutwillig beschädigt

Am Neujahrstag ab 01:00 Uhr ist der VW Touran eines 40-jährigen Vechelder beschädigt worden. Der Mann hatte sein Auto an der Vechelder Straße in Köchingen geparkt und die Beschädigungen am selben Tag gegen 14:30 Uhr festgestellt. Offenbar sind mehrere Personen über das Auto gelaufen, entsprechende Schuhabdrücke konnten festgestellt werden, und verursachten dabei einen erheblichen Schaden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechelde entgegen.

