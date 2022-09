Polizei Dortmund

POL-DO: Kriminalpolizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Huckarde

Dortmund (ots)

Mit einem Cuttermesser verletzte ein Mann am Montagabend (5.9.2022) einen 22-jährigen Castrop-Rauxeler sowie einen 24-Jährigen aus Dortmund. Aus noch unbekanntem Grund gerieten die Männer in der Totilastraße in Dortmund-Huckarde aneinander.

Um 22.12 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei wegen einer Auseinandersetzung auf der Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein mit fünf Männern besetzter PKW vor. Die Insassen stiegen aus. Die dann folgende Auseinandersetzung mit den beiden bereits erwähnten Männern ist noch nicht eindeutig geklärt.

Fest steht, dass der Dortmunder und der Castroper durch Schnitte verletzt wurden. Auch der 28-jährige Tatverdächtige aus Dortmund erlitt Schnittverletzungen. Einer der Beteiligten wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer Verletzter gab an, sich nicht erklären zu können, woher die Schnitte stammen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzungen und zu den Hintergründen der Straftaten.

