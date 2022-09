Polizei Dortmund

POL-DO: 19-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei - Strafanzeige

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0980

Eine Verfolgungsfahrt und eine anschließende Verkehrsunfallflucht enden für einen 19-Jährigen mit mehreren Strafanzeigen.

Am 06.September gegen 2.05 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die A45 in Richtung Dortmund. Auf Höhe der Anschlussstelle Freudenberg sollte ein 19-jähriger Siegener kontrolliert werden. Er tat zunächst so, als würde er den Anhaltezeichen folge leisten, ergriff jedoch schlagartig die Flucht. Er flüchtete mit seinem Auto in das Stadtgebiet Siegen.

Glücklicherweise gab es zum Einsatzzeitpunkt ein geringes Verkehrsaufkommen. Jedoch durchbrach der 19-Jährige im Industriegebiet, Bereich Hommeswiese den Zaun eines Firmengeländes und flüchtete anschließend weiter. Die Polizei verlor den Siegener zunächst außer Augen. Er konnte jedoch an der Halteranschrift angetroffen werden.

Eine Erklärung, warum er flüchtete, lieferte er prompt. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht.

