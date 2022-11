POL-BI: Pkw-Dieb lächelt Fahrer an und fährt davon

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - An der Erfurter Straße schlug ein Unbekannter am Montag, 28.11.2022, eine Autoscheibe eines abgestellten SUV ein, weil er eine Handtasche entdeckt hatte. Eine 33-jährige Autofahrerin aus Gütersloh parkte ihren Subaru Forester zwischen 07:30 Uhr und 12:15 Uhr an der Erfurter Straße in Richtig der Rostocker Straße. Der SUV stand in Höhe einer Brackweder Schule. Ein Zeuge, ...

mehr