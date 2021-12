Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf Tankstellengelände

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag ereignete sich gegen 11.45 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Thöreyer Straße ein Verkehrsunfall. Ein 53-Fähriger rangierte mit seinem Mercedes und in der Folge kam es zur Kollision mit einem Fußgänger. Der 57-Jährige verletzte sich dabei und kam ins Krankenhaus. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (db)

