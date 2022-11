POL-BI: Kabeldiebstahl aus Rohbau

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Sonntagnachmittag, 27.11.2022, wurde ein 31-jähriger Mann im Bereich Schildescher Park am Ententeich ausgeraubt. Das Opfer wurde mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Tatgeschehens und eine Person, die das Opfer zum Krankenhaus gefahren haben soll. Gegen 15:30 Uhr erschien ein 31-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der ...

mehr