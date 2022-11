POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung zu: Tankstellenräuber bricht sein Vorhaben ab

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Baumheide - In der Breisgauer Straße hat ein männlicher Täter am Samstagnachmittag, 26.11.2022, eine Bielefelder Seniorin überfallen und ihre Handtasche erbeutet. Die 72-Jährige befand sich gegen 16:30 Uhr auf dem Heimweg und hatte zuvor einen nahegelegenen Supermarkt an der Straße Rabenhof besucht. Sie beschrieb, dass es schon fast dunkel war, als sie die Haustür eines ...

