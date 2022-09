POL-BI: Tankstellenräuber bricht sein Vorhaben ab

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brake- Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag, 23.09.2022, und Montagmorgen auf einer Baustelle den Tank eines Baggers auf. Die Bauarbeiter verließen Freitag um 15:00 Uhr die Baustelle an der Engersche Straße/ Grafenheider Straße. Die Baumaschine stand in dem Baustellenabschnitt verschlossen am Fahrbahnrand. Während der Abwesenheit der Arbeiter brachen unbekannte Täter den Tank ...

