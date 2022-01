Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schneller als die Polizei erlaubt

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten am späten Dienstagabend einen 40-jährigen Mann, der mit einem E-Bike in der Gothaer Straße in Suhl unterwegs war. Zuvor war er den Polizisten aufgefallen, weil er mit seinem Zweirad viel schneller fuhr, als es mit einem E-Bike eigentlich möglich ist. Schnell war klar, dass der Mann an seinem Rad Veränderungen vorgenommen hatte, die zu einer deutlichen Leistungssteigerung führten. Die Manipulation sorgte sogar dafür, dass er einen Führerschein der Klasse M gebraucht hätte und das Zweirad hätte versichert sein müssen. Beides war nicht der Fall und so wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Bei der Kontrolle gab der Mann gegenüber den Beamten an, Drogen konsumiert zu haben. Daraufhin musste er eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und die Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz kam noch oben drauf.

