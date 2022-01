Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrtsunfall

Breitenbach (ots)

Ein 26-jähriger VW-Transporter-Fahrer beabsichtigte Montagnachmittag aus einer Grundstücksfahrt in der Straße "Zum Vessertal" in Breitenbach zu fahren. Hierbei übersah dieser einen vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Transportern entstand ein Schaden von jeweils 10.000 Euro im Bereich der Front. Zudem wurde der 42-jährige Ford-Fahrer leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum gebracht. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich um die Bindung der ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell