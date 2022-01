Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursachenermittlung abgeschlossen

Sachsenbrunn (ots)

In Sachsenbrunn brannte Mittwochnachmittag der Garagenanbau eines Wohnhauses in der Ernst-Thälmann-Straße in Sachsenbrunn. In den Garagen selbst lagerten Baumaterialien und Brennholz. Dieser Umstand und die unmittelbare Nähe zum Haus erschwerten die Löscharbeiten. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es das Haus vor den Flammen zu schützen. Lediglich ein Balkon wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem der Brandort begehbar war, begann die Suche nach der Ursache durch die Experten der Suhler Kriminalpolizei. Es liegen keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor, vielmehr war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischre Defekt im Bereich der Elektrik brandursächlich. Ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstand.

