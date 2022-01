Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Einöd (ots)

In der Nacht zum 09.01.2022 brannte die Stallanlage einer Erlebnisranch in Einöd. Ein Mann kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Alle Tiere konnten gerettet werden. Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei waren gemeinsam mit einem Gutachter in der vergangenen Woche am Brandort und stellten fest, dass die Ursache des Feuers im Bereich der Elektrik zu finden war. Ein Einwirken von Außen konnte ausgeschlossen werden. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von ca. 250.000 Euro.

