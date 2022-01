Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Es brannte erneut

Suhl (ots)

Montagnachmittag (17.01.2021) brannte es erneut in der Würzburger Straße in Suhl. Zeugen informierten die Feuerwehr und die Polizei, weil Flammen innerhalb des Gebäudes bemerkt wurden und Rauch auch nach kurzer Zeit im Bereich des Daches zu sehen war. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen schnell. Das Gebäude musste nicht evakuiert werden. Zwei Personen wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung behandelt und ein Kind war aufgrund des Aufenthaltes im Freien leicht unterkühlt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0. Bereits am Freitag und am Samstag brannte es in diesem Eingang. Am Freitag entstanden die Flammen in einem für Sperrmüll genutzten Raum unterhalb der Treppe. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Nur 24 Stunden später brannte der am Vortag durch die Kameraden der Feuerwehr ausgeräumte Sperrmüll vor dem Haus. Die Flammen griffen zudem auf einen Außenfahrstuhl über. Ein Schaden von insgesamt ca. 35.000 Euro entstand. In beiden Fällen gehen die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Es werden dringend Zeugen gesucht, die verdächtige Personen gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell