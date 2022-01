Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebesduo

Barchfeld (ots)

Bereits am 28.08.2021 betraten zwei bislang unbekannte Männer einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld. Sie nahmen mehrere elektrische Zahnbürsten inklusive der Aufsteckbürsten im Wert von fast 300 Euro aus dem Warenregal und versteckten ihre Beute in ihrer Bekleidung. Ohne zu bezahlen, verließen die Männer anschließend das Geschäft. Beide stiegen in einen dunklen VW Golf und flüchteten vom Tatort. Die Überwachungskamera fertigte Bilder der Diebe und mit richterlichem Beschluss wird nun die Öffentlichkeit gebeten, bei der Suche nach den Tätern zu unterstützen. Hinweise, die zur Identifizierung der Unbekannten führen, nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

