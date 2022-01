Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Breitungen (ots)

Unbekannte Täter warfen in der Nürnberger Straße in Breitungen einen halben Rasenkantenstein auf die Windschutzscheibe eines Volkswagens. Der Wagen war zur Tatzeit auf einem freizugänglichen Hof abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Tatzeit kann auf Montag, 02:00 Uhr bis 10:00 Uhr, eingegrenzt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, die unter der Rufnummer 03696 591-0 entgegengenommen werden.

