Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1238) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Höchstadt a. d. Aisch (ots)

Am Dienstagabend (07.09.2021) ereignete sich auf der Staatsstraße 2260 bei Wachenroth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Gegen 18:20 Uhr befuhr ein Traktorgespann die St2260 von Mühlhausen kommend in Richtung Wachenroth. Als der 28-jährige Traktorfahrer mit seinem Gespann nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte der dahinter fahrende 46-jährige Motorradfahrer zu einem Überholvorgang an. Hierbei stieß er mit dem Anhänger des Traktors zusammen und erlitt tödliche Verletzungen. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch waren vor Ort und nahmen den Unfall auf. Die Beamten wurden hierbei zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Die St2260 war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

