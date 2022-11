Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie-Dieb muss Haft antreten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Altstadt hat die Initiative von Zeuginnen am Samstagabend, 26.11.2022, schließlich zur Festnahme eines Diebes geführt, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet.

Gegen 22:40 Uhr beobachteten mehrere junge Damen im Bereich einer Außengastronomie am Alter Markt, wie ein Mann einer anderen Dame das Portemonnaie aus der Handtasche zog. Sie informierten die 25-jährige Bielefelderin über den Diebstahl. Als die Frau den ertappten Dieb ansprach, stritt er alles ab, gestikulierte wild und wollte auf die alarmierte Polizei nicht warten. Bei dem Versuch den Mann aufzuhalten, riss er sich von der 25-Jährigen los und stieß einer 26-jährigen Zeugin einen Ellenbogen in den Bauch.

Die Damen verfolgten den flüchtenden Dieb, bis sie ihn zunächst im Bereich Obernstraße und Neustädter Straße aus den Augen verloren. An dem Verbindungsweg Postgang erkannten sie den Tatverdächtigen wenig später erneut. Dabei stieß er eine 26-jährige Zeugin um, verlor seine Mütze und lief in Richtung Klosterplatz. Dort nahmen Streifenbeamte den 29-Jährigen aus Borgentreich fest. Die beiden Zeuginnen wurden durch den Tatverdächtigen leicht verletzt.

