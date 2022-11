Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber verletzt Opfer mit Messer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Sonntagnachmittag, 27.11.2022, wurde ein 31-jähriger Mann im Bereich Schildescher Park am Ententeich ausgeraubt. Das Opfer wurde mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Tatgeschehens und eine Person, die das Opfer zum Krankenhaus gefahren haben soll.

Gegen 15:30 Uhr erschien ein 31-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Notaufnahme eines Bielefelder Krankenhauses, um sich nach einem erlittenen Raubüberfall behandeln zu lassen. Der verletzte Mann gab an, dass er einen vorbeifahrenden Pkw angehalten und gebeten hätte, ihn zum Krankenhaus zu fahren.

Das Opfer teilte den alarmierten Polizeibeamten mit, dass er sich zuvor im Bereich des Ententeichs in Schildesche aufgehalten habe. Dort seien ihm zwei unbekannte Männer und eine unbekannte Frau entgegengekommen. Ein Mann aus der Gruppe soll ihn nach einer Zigarette gefragt und dann mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Zudem erlitt er einen Schlag in das Gesicht und wurde mit Pfefferspray besprüht. Im Zuge des Raubüberfalls wurde sein Portemonnaie entwendet.

Der Unbekannte mit dem Messer soll zudem gesagt haben, dass er "Yannik" (phonetisch) heißen würde. Er soll etwa 18 Jahre alt, 170 cm groß sein und eine schmale Figur und ein schmales Gesicht haben. Seine Haare sollen dünn, kurz und dunkel gewesen sein. Seine Aussprache soll flüssig und akzentfrei gewesen sein. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans und einen Ohrring am linken Ohr.

Der zweite Unbekannte soll ebenfalls etwa 18 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Sein Gesicht und sein Körper sollen auch schmal gewesen sein. Während der Tat soll er Sportbekleidung mit einer blauen Jacke getragen haben.

Die Begleiterin der Männer soll schwarze Haare haben und auch etwa 18 Jahre alt sein.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

