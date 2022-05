Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Fahrradfahrerin stürzt während der Fahrt zur Seite

Recklinghausen (ots)

Eine 68-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich bei einem Unfall am Dienstagmorgen schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Waltroperin fuhr, gegen 8 Uhr, auf dem Radweg der Straße "Im Hirschkamp" in Richtung Altenbredde, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zur Seite fiel. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

