Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb bemerkt Handtasche in SUV

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - An der Erfurter Straße schlug ein Unbekannter am Montag, 28.11.2022, eine Autoscheibe eines abgestellten SUV ein, weil er eine Handtasche entdeckt hatte.

Eine 33-jährige Autofahrerin aus Gütersloh parkte ihren Subaru Forester zwischen 07:30 Uhr und 12:15 Uhr an der Erfurter Straße in Richtig der Rostocker Straße. Der SUV stand in Höhe einer Brackweder Schule. Ein Zeuge, dem das Auto bekannt war, machte die 33-Jährige darauf aufmerksam, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite zerstört war und ein Stein auf dem Beifahrersitz lag. Aus der Handtasche, die im Fußraum des SUV stand, fehlte ein hellbraunes Portemonnaie der Marke Fossil. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Debitkarten und Ausweise.

Die Polizei bitte um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell