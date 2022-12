Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeuteldiebstahl - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 76-jährige Frau war am Samstag gegen 13.20 Uhr in der Innenstadt in Neustadt einkaufen, als sie in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße Opfer eines Diebstahls wurde. Die Frau hatte kurz ihre offene Handtasche auf dem Boden abgestellt, als die Täterin die Gelegenheit nutzte, in die Tasche griff und den Geldbeutel stahl. Die Täterin von der nur bekannt ist, dass sie wohl jüngeren Alters war und einen schwarzen Kapuzenpulli (Hoodie) trug, entfernte sich umgehend mit dem Stehlgut. Sollte Zeugen eine entsprechende Person aufgefallen sein, bittet die Polizei um Mitteilung. Zudem wird die Bevölkerung gebeten, Taschen geschlossen zu halten, am besten eng am Körper zu tragen und auch sonst Wertgegenstände bestmöglich gegen den unerlaubten Zugriff durch Dritte zu sichern!/nos

