POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorroller in Nordenham entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen auf Fahrrädern waren am Dienstag, 13. September 2022, in Verkehrsunfälle in der Stadt Delmenhorst verwickelt. Eine Zwölfjährige erlitt leichte Verletzungen. Zunächst befuhr eine 50-Jährige aus Delmenhorst um 07:45 Uhr den Burggrafendamm mit einem VW. Als sie nach rechts in den Stubbenweg abbog, missachtete sie den Vorrang einer ...

