Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unfall mit zwei schwer Verletzten

Wesel (ots)

Am 01.04.2022 gegen 14:40 Uhr kam es in Wesel-Blumenkamp zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Eine 58-jährige Frau aus Wesel befuhr mit ihrem PKW die Bocholter Straße (B473) aus Richtung Hamminkeln kommend und beabsichtigte nach links in die Hamminkelner Landstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Mann aus Hamminkeln, der mit seinem PKW die B473 aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Hamminkeln befuhr. Die 58-Jährige und auch der 63-Jährige wurden durch die Kollision schwer verletzt und mit Rettungswagen von der Unfallstelle in örtliche Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich komplett gesperrt und der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell