Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrug zum Nachteil eines Delmenhorsters +++ Wiederholter Hinweise der Polizei

Delmenhorst (ots)

Ein älterer Delmenhorster ist in den vergangenen Tagen betrogen worden. Unbekannte Personen nahmen per Whatsapp Kontakt zu ihm auf, gaben sich als seine Tochter aus und baten ihn um die Überweisung mehrerer tausend Euro. Dieser kam der Mann nach. Erst nach einer weiteren Forderung wurde er misstrauisch und wandte sich am Dienstag, 13. September 2022, an die Polizei.

Die Polizei weist nochmal eindrücklich darauf hin, dass diese Vorgehensweise von Kriminellen zurzeit häufig zur Anwendung kommt. Entweder sind die Profile von Familienangehörigen eins zu eins kopiert oder es wird vorgegeben das Handy verloren zu haben und daher nun ein neues mit neuer Nummer zu haben. Die Angeschriebenen werden um Speicherung der neuen Nummer gebeten. Im folgenden Verlauf des Chats mit der neuen Nummer wird spontan um Geld gebeten.

Die Polizei gibt wiederholt Hinweise zur Prävention und bittet um Sensibilisierung älterer Mitmenschen:

- Seien Sie misstrauisch - Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von Polizeibeamten oder Angehörigen - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen - Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen unter den Ihnen bekannten Erreichbarkeiten auf - Lassen Sie sich eine Sprachnachricht schicken - Nehmen Sie Kontakt zur Polizei auf - Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell