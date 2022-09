Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Werkstatt in Prinzhöfte +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind in eine Werkstatt im Oldenburger Weg in Prinzhöfte eingebrochen und haben Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Montag, 12. September 2022, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 13. September 2022, 03:00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen ein Fenster des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt. Aus den als Hobbywerkstatt genutzten Räumen entwendeten sie Werkzeuge. Teile des Diebesguts konnten in einem angrenzenden Maisfeld gefunden werden. Der entstandene Schaden betrug etwa 1.500 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

