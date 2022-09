Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Hundsmühlen +++ Verursacher entfernt sich

Delmenhorst (ots)

Ein auffälliger VW Beetle wurde am Dienstag, 13. September 2022, auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Hundsmühlen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Geschädigte parkte ihren gelben Pkw um 11:15 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes in der Hunoldstraße in Hundsmühlen. Als sie um 12:15 Uhr zum VW zurückkehrte, stellte sie Schäden an der Fahrzeugfront fest, die auf ungefähr 2.000 Euro beziffert wurden. Spuren wiesen darauf hin, dass der Verursacher mit einem weißen Fahrzeug gegen den Beetle gefahren sein könnte.

Wer den Zusammenstoß auf dem Parkplatz beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell