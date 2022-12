Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bedrohungslage vorgetäuscht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, dem 17.12.2022, rückte die Polizei Neustadt in den Abendstunden mit einem größeren Aufgebot in die Branchweilerhofstraße in Neustadt aus. Ein Unbekannter hatte über Notruf mitgeteilt, dass in einer Wohnung 5 Personen mit einem Messer verletzt worden seien und sich der Täter noch in der Wohnung verschanzt hätte. Tatsächlich hatte ein 34-jähriger Neustadter in seinem Zimmer ein Videospiel gespielt, bei dem Bild und Ton aus seiner Wohnung live ins Internet übertragen wurden. Dabei wurde auch seine Wohnanschrift angezeigt. Dies dürfte den unbekannten Täter motiviert haben, einen Polizeieinsatz auszulösen, der dann zumindest in Teilen live im Internet übertragen worden wäre. Der hier Geschädigte hat dies allerdings frühzeitig bemerkt und die Übertragung beendet. Die Polizei möchte dahingehend sensibilisieren, mit der Bereitstellung persönlicher Informationen im Internet zurückhaltend zu sein. Es wird nun wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen und Vortäuschens einer Straftat ermittelt./nos

