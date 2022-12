Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.12.2022 gegen 00:30 Uhr wird hiesiger Dienststelle ein beschädigter Pkw auf der B38 zwischen Neustadt und der A65 gemeldet. Der Fahrer des Pkw hatte bereits einen Pannendienst verständigt und wollte sich gerade abschleppen lassen als die Streife vor Ort eintraf. Im Rahmen der Kontrolle gab er an, dass er gerade auf dem Nachhauseweg war und irgendwo einen Unfall gebaut habe, nun sei sein Auto liegengeblieben. Im Gespräch konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 55-jährigen Pkw-Fahrer ergab einen Wert von 0,65 Promille. Er musste zur Blutprobe zu hiesiger Dienststelle. Ein Absuche des Fahrtwegs des Mannes führte zum Auffinden der Unfallstelle auf der K21 zwischen Gimmeldingen und B38. Hier war der Herr über ein Verkehrsschild gefahren und hatte sich die Ölwanne aufgerissen. Die Fahrbahn an der Unfallstelle musste durch den Bauhof der Stadt gereinigt werden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

