Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto beim Weg zur Arbeit ausgebrannt

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags wollte eine 51-jährige Fahrerin gerade zum Parkplatz ihrer Arbeitsstelle in Grünstadt einfahren, als sie bemerkte, dass die Tankanzeige rapide sank. Danach stellte sie Rauchentwicklungen im Bereich der Motorhaube fest. Sie konnte ihr Fahrzeug gerade anhalten und verlassen, als es Feuer fing. Das Fahrzeug brannte in der Folge völlig aus. Das Feuer konnte von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Die Hitze beschädigte außerdem ein weiteres Fahrzeug in der anliegenden Hofeinfahrt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Das Wrack wurde abgeschleppt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist zunächst ungeklärt.

