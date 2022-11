POL-PDNW: (Grünstadt) - Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 14.11.2022 gegen 13:30 Uhr wurde ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B37 / Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Der 37-Jähriger befuhr mit einem Notarztwagen die B37 aus Richtung A650 kommend mit Sonder- und Wegerechten. Ein 78-Jähriger wollte mit seinem VW Golf von der B271 kommend geradeaus in Richtung McDonalds ...

