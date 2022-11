Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.11.2022 gegen 13:30 Uhr wurde ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B37 / Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Der 37-Jähriger befuhr mit einem Notarztwagen die B37 aus Richtung A650 kommend mit Sonder- und Wegerechten. Ein 78-Jähriger wollte mit seinem VW Golf von der B271 kommend geradeaus in Richtung McDonalds fahren. Dabei übersah er den Notarztwagen und es kam zum Zusammenstoß. Der 37-Jährige wurde leicht an der Hand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste der Verkehr durch die eingesetzten Polizeibeamten geregelt werden.

