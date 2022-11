POL-PDNW: Vorfahrt missachtet

Weisenheim am Sand (ots) - Eine verletzte Person und zirka 20.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag den 13.11.2022 gegen 15.25 Uhr am Ortsausgang in Weisenheim am Sand. Ein 68 - jähriger Autofahrer wollte nach Verlassen der Ortschaft im Bereich der Landstraße 522 in Richtung Lambsheim ein Wendemanöver durchführen, als er just in diesem Moment von einem nachfolgenden 61 - jährigen ...

mehr