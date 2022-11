Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Weisenheim am Sand (ots)

Eine verletzte Person und zirka 20.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag den 13.11.2022 gegen 15.25 Uhr am Ortsausgang in Weisenheim am Sand. Ein 68 - jähriger Autofahrer wollte nach Verlassen der Ortschaft im Bereich der Landstraße 522 in Richtung Lambsheim ein Wendemanöver durchführen, als er just in diesem Moment von einem nachfolgenden 61 - jährigen Motorradfahrer überholt wurde. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer stürzte auf Grund der Kollision zu Boden und musste medizinisch behandelt werden. Er wurde zu einem späteren Zeitpunkt von einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Bad Dürkheim sucht noch einen unbekannten Ersthelfer, welcher sich um den Motorradfahrer kümmerte. Zeugenhinweise, insbesondere zu dem Unfallhergang bzw. dem Ersthelfer werden telefonisch unter 06322/9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

