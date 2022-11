Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Ortschildern

Niederkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag (12.11.2022) auf Sonntag (13.11.2022) entwendeten bisher unbekannte Täter das Ortschild der Ortsgemeinde Niederkirchen und versuchten ein weiteres zu entwenden. Zunächst wurde das Ortsschild am Kreisverkehr von Deidesheim kommend in Richtung Niederkirchen komplett entwendet. Weiter wurde durch die unbekannte Täterschaft versucht, das Ortschild in der Forststraße zu entwenden, was jedoch misslang. Hierbei wurden vermutlich der oder die unbekannten Täter gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, welche Angaben zur Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch telefonisch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

