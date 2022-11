Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrt unter Drogeneinfluss endet auf der A61

Ludwigshafen/ Ruchheim (ots)

Am Sonntag, den 13.11.2022, fiel gegen 10:30 Uhr zunächst einer Streife der Polizeiinspektion Frankenthal auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim ein Kleinwagen auf, welchen sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Der 30-jährige Fahrer versuchte dieser durch einen Wechsel auf die A61 in Richtung Koblenz zu entgehen. Der Streifenwagen konnte sich jedoch durch ein geschicktes Fahrmanöver noch rechtzeitig vor diesen setzen und das "Bitte Folgen"- Signal einschalten. Diese Situation wiederum fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf, weshalb die Beamten nun ebenfalls dem Streifenwagen, sowie dem Kleinwagen folgten und konnten hierbei beobachten, dass aus einem geöffneten Seitenfenster des Autos Plastiktütchen geworfen wurden. Diese wurden durch die Autobahnpolizisten von der Fahrbahn aufgesammelt, bevor sie etwa hundert Meter weiter auf das mittlerweile angehaltene Fahrzeug stießen. Die Kontrolle durch die Beamten der Polizeiautobahnstation führte dann gleich zu mehreren Strafanzeigen: der 30-jährige Fahrer muss sich aufgrund einer Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Amphetamin, Kokain und Marihuana verantworten, dem 18-jährigen Beifahrer konnten die aufgesammelten Tütchen zugeordnet werden, welche Kokain und Amphetamin enthielten und bei einem dritten, 22-jährigen Insassen konnten rund 2 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Außerdem gab es Hinweise, dass alle drei jungen Männer aus dem Rockermilieu stammen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, ihn erwartet eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

