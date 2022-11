Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegal den Elektroschrott entsorgt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag den 12.11.2022 wurde die hiesige Polizeiinspektion auf einen teilweise gefüllten Gefrier- und einen Kühlschrank in der Johann-Casimir-Straße in Neustadt aufmerksam gemacht. Nach den bisherigen Ermittlungen dürften die beiden Gegenstände in der Nacht vom 11.11.2022 auf den 12.11.2022 dort abgestellt worden sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde eingeleitet.

Sollte es Zeugen geben, welche zur Identifizierung der Person/en beitragen können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

