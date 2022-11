Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Angebliche Spendensammlung für die Tafel

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag den 12.11.2022 wurde die hiesige Polizeiinspektion in den Mittagsstunden durch Passanten darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Innenstadt Personen angeblich für die Tafel Rosen verkaufen würden. Die gemeldeten Rosenverkäuferinnen konnten durch die Beamten in der Innenstadt nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Neustadt weist an dieser Stelle daraufhin, dass etwaige Spendensammlungen immer kritisch hinterfragt werden sollten und eine mögliche Betrugsmasche nicht immer ausgeschlossen werden kann.

Sollte es weitere Zeugen geben, welche zur Identifizierung der Person beitragen können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell