POL-PDNW: PI Grünstadt - Fahren unter Betäubungsmitteleinwirkung und ohne Fahrerlaubnis; Marihuana sichergestellt

Ludwigshafen/ Ruchheim (ots) - Am Sonntag, den 13.11.2022, fiel gegen 10:30 Uhr zunächst einer Streife der Polizeiinspektion Frankenthal auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim ein Kleinwagen auf, welchen sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Der 30-jährige Fahrer versuchte dieser durch einen Wechsel auf die A61 in Richtung Koblenz zu entgehen. Der Streifenwagen ...

